Московский суд дал шесть лет колонии студенту за обман священника

Савеловским судом города Москвы был осужден студент. Ему дали шесть лет лишения свободы за мошенничество, совершенное в отношении священнослужителя. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную в суде. Молодому человеку инкриминировали два преступления по статье о мошенничестве. Жертвой его действий стал некий священнослужитель.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указали журналистам.

Обвиняемый до суда находился под домашним арестом. После вынесения приговора его взяли под стражу.

