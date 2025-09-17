Московский суд конфисковал у экс-судьи три квартиры и 17 земельных участков

Московский суд конфисковал у бывшей судьи Елены Кондрат, осужденной за взяточничество, ряд недвижимости: три квартиры, 17 земельных участков и 19 нежилых помещений. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание ознакомилось с материалами суда. Согласно им в доход государства было обращено имущество, записанное на родственников бывшей судьи. Среди конфискованных объектов торговый центр в Брянске, земельные участки и нежилые помещения в Москве, Подмосковье и том же Брянске. Большая часть всего этого имущества была оформлена на родителей Кондрат.

«Сопоставляя законные доходы, Кондрат и ее родственников, очевидна явная несоразмерность в разнице доходов и расходов», — указано в судебных документах.

Кондрат работала в Арбитражном суде Москвы с 2008 года. При этом она декларировала, что в ее собственности находится только одна квартира. Женщину ранее осудили на девять лет лишения свободы. Она предложила своей коллеге $50 тыс. за привлечение к ответственности одних лиц и освобождение от нее других. Та для вида согласилась, но обратилась в ФСБ, и все последующие действия проводила под контролем силовиков. Сама Кондрат вину в посредничестве при даче взятки так и не признала.

