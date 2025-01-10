Московский суд отказал Бакальчуку в иске по делу Wildberries

Бакальчук хотел, чтобы сделка о передаче активов Wildberries в новую объединенную компанию РВБ была признана недействительной, аргументируя это тем, что она, по его мнению, направлена на то, чтобы навредить как ООО «Вайлдберриз», так и ему самому. В то же время он должен был подтвердить свои аргументы.

Судом было установлено, что Татьяна Ким владеет 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», в то время как Бакальчуку принадлежит 1%. Суд не нашел оснований для того, чтобы отменить сделку, что привело к отказу в удовлетворении заявленных требований.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд отклонил иск Татьяны Ким к экс-супругу на 37 млрд руб.