Московский суд отправил в СИЗО руководителя госкорпорации АСВ

Суд в Москве санкционировал арест главы государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Согласно сообщению, на данный момент высокопоставленный финансист содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Источник также сообщает, что показания против Мельникова дала бывший топ-менеджер той же госкорпорации Ольга Долголева, что, предположительно, и стало основанием для задержания.

Адвокаты Андрея Мельникова, представляющие его интересы, уже заявили о намерении обжаловать решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время защита планирует подать соответствующую апелляцию.

