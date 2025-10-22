Заместителя мэра одного российского города потребовали отправить в отставку
Прокуратура требует увольнения арестованного замглавы Нефтеюганска
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла официальное представление об увольнении первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, который в настоящее время находится под арестом по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ведомство.
Следствие установило, что в 2023 году чиновник организовал реализацию объектов недвижимости, учредителем которых выступает муниципалитет, по заниженной стоимости с нарушением установленного порядка проведения таких сделок.
Документ от надзорного ведомства сейчас находится на рассмотрении у руководства города, которому предстоит принять окончательное кадровое решение в отношении арестованного сотрудника.
Ранее сообщалось, что директору ограбленного Лувра отказали в отставке.