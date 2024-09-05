Жителя Москвы арестовали за видеосъемку позиции ПВО на телефон

Накануне 55-летний мужчина прибыл в один из московских районов, подошел к позиции ПВО и начал снимать на телефон, сообщил SHOT. Мужчину оперативно задержали и доставили в полицию. Сейчас подозреваемого допрашивают.

Рассматриваются различные версии событий, включая возможную помощь в планировании диверсии. Проверяется, для чего и для кого он делал запись. Также будет изучена возможная связь задержанного с зарубежными спецслужбами и радикальными группировками, а также его контакты и возможные связи в социальных сетях. Ведется анализ его телефонных звонков и сообщений за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что в белорусском Гомеле после падения БПЛА загорелся склад.