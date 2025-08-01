Московский суд продлил пребывание в СИЗО для лжеврача, лечившего детей от ДЦП

Гагаринский суд города Москвы принял решение о продлении ареста для Николая Никонова, обвиняемого в мошенничестве. Такое же решение принято и в отношении его супруги. Об этом сообщило РИА Новости.

Никонов не имеет профильного медицинского образования. При этом он брался делать массаж детям с диагнозом «Детский церебральный паралич» и утверждал, что его уникальные методики помогают излечить эту болезнь. От его действий пострадали две семьи, лжеврач получил за свои услуги как минимум 3 млн руб. Временами вместо него массаж делала его жена. Одному из детей в итоге стало хуже, его родители обратились в государственное медицинское учреждение. Никонова обвинили в мошенничестве и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Он сам и его жена уехали в Казахстан, откуда были экстрадированы по требованию МВД РФ. После этого обвиняемых поместили в следственный изолятор.

Защита супругов пыталась опротестовать арест, но все доводы были отклонены. Судом принято решение о продлении содержания под стражей до 26 сентября.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты. СМИ обнародовали фотографии трех людей. Один из них является родственником и сообщником обвиняемых, другие двое подозреваемых входят в террористическую организацию и также подозреваются в совершении преступлений.