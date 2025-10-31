Московский суд вынес приговор мужчине, заколовшему ножом собаку во время прогулки

В Москве завершилось судебное разбирательство в отношении Михаила Пичугина, обвиняемого в жестоком убийстве собаки. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, подсудимый был признан виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел во время выгула. Пичугин гулял со своим питомцем — американским стаффордширским терьером. Во время прогулки между его собакой и эрдельтерьером вспыхнула драка.

Вместо того чтобы растащить животных, обвиняемый подошел к ним и нанес чужому псу смертельное ножное ранение. Ветеринарам не удалось спасти жизнь эрдельтерьера.

