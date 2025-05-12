Московский суд вынес приговоры членам Таганской ОПГ

Московский городской суд огласил свой вердикт в отношении членов Таганской организованной преступной группировки. Им назначили сроки от 22 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

На скамью подсудимых попало 10 человек. Еще один умер до вынесения вердикта, уголовное преследование в его отношении было прекращено. Всех их обвиняли в создании ОПГ, организации убийств, незаконном владении оружием, разбое и ряде других преступлений. В результате Мосгорсуд признал подсудимых виновными, и назначил им сроки лишения свободы от 22 до 25 лет. Отмечается, что по ряду дел уже истек срок давности, по этой причине никто из подозреваемых не получил пожизненного заключения.

Часть срока наказания преступники будут отбывать в тюрьме, а вторую часть — в колонии строгого режима. Им также назначили миллионные штрафы.

Ранее уже сообщалось, что организатора Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам лишения свободы. В частности, его признали виновным в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, который был известен как Дед Хасан. Другие совершенные преступления также относятся к категории особо тяжких.