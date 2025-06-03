Московский суд вынес решение о запрете компании, выпускающей игру «Мир танков»

Деятельность компании «Леста», которая издает такие популярные компьютерные игры, как «Мир кораблей» и «Мир танков», была запрещена решением Таганского районного суда города Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Генпрокуратура подала ходатайство о принятии запрета на деятельность «Лесты», поскольку фирма занимается экстремистской деятельностью в виде помощи ВСУ.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Запретить деятельность ООО „Леста“ и ООО „Леста геймс эдженси“, ООО „Леста геймс Москва“», — таков был вердикт судьи.

Все доли в компании, которые принадлежат юридическим лицам, будут обращены в доход российского государства. Как отметили журналисты, это первый подобный прецедент в России, когда издателя видеоигр запрещают на территории страны.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество у директора НИИ Минобороны РФ Протасова. Главу института обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, у него взяли под арест имущество на общую сумму более чем в 25 млн руб.