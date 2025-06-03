У главы НИИ Минобороны Протасова суд арестовал имущество на 25 млн рублей

Андрей Протасов возглавляет 27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ. Решением суда в его отношении было вынесено решение об аресте имущества на 25 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению правоохранителей, Протасов на протяжении ряда лет пользовался своим служебным положением. Он получал взятки от подчиненных за то, что включал их в группу по научным разработкам. Также директор брал деньги за покровительство в продвижении сотрудников НИИ по службе.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Протасова наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей», — указали журналистам сотрудники правоохранительных органов.

Сам глава учреждения был отправлен под домашний арест.

Ранее сообщалось о домашнем аресте Алексея Сазонова, руководителя отдела департамента регулирования обращений лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения России. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от коммерческой компании. За это чиновник обязался оказать помощь в регистрации медицинских изделий.