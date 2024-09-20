Суд взял под арест бойца ММА в связи с вооруженным конфликтом в офисе WB

Басманный суд Москвы поместил под стражу бойца ММА Умара Чичаева в рамках расследования инцидента со стрельбой в офисе компании Wildberries, сообщил ТАСС.

«Чичаев У.С. заключен под стражу сроком на один месяц и 30 суток по ходатайству правоохранительных органов», — говорится в решении суда.

Позже стало известно, что Умар Чичаев занимает пост заместителя командира ОМОН Чечни.

«Чичаев Умар, заместитель командира подразделения ОМОН Росгвардии «Ахмат-1», — так представился обвиняемый по запросу судьи о месте его работы.

Также Тверской районный суд Москвы признал Рашида Кодзоева, участника перестрелки в офисе Wildberries, виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По той же статье под арест был взят и Чапанов А.И.

Ранее сообщалось, что задержаны шесть обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries.