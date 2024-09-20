Задержаны шесть обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал шестерых обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщил «Интерфакс».

Суд постановил заключить под стражу Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х. Срок ареста для обвиняемых установлен до 18 ноября.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была выбрана в связи с тяжестью предъявленных обвинений и возможностью попытки скрыться от правосудия.

Ситуация вокруг перестрелки у офиса Wildberries вызвала широкий резонанс в обществе. В результате инцидента погибли два человека и пострадали еще несколько, что стало причиной для проведения серьезного расследования.

Ранее сообщалось, что Бакальчуку предъявлены обвинения после вооруженного конфликта в офисе WB.