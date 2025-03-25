Московский суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина

Процесс по делу генерала Вадима Шамарина, заместителя начальника Генштаба, состоится в закрытом режиме. Такое решение вынесено Московским гарнизонным военным судом. Об этом сообщило РИА Новости.

Шамарина обвиняют в том, что он брал взятки. Сам генерал уже признал свою вину в получении 36 млн руб., по этой причине суд будет рассматривать его дело в особом порядке. Он не станет исследовать доказательства вины обвиняемого.

Адвокат подсудимого внес ходатайство, чтобы дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в его ходе могут разглашаться секретные сведения. Это прошение поддержали как сам Шамарин, так и прокурор.

«Удовлетворить ходатайство», — таков был судебный вердикт.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение о наказании участников хищения средств у балерины Волочковой. Группа лиц совершала мошенничество и присваивала деньги своих жертв. Только у Волочковой было похищено 1,7 млн руб., за это преступникам дали от 13 до 18 лет лишения свободы.