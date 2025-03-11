Суд вынес приговор соучастникам хищения у Волочковой

Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении четырех фигурантов уголовного дела о хищении денег у российской балерины Анастасии Волочковой, сообщил ТАСС.

По решению суда обвиняемые в мошенничестве в отношении заслуженной артистки РФ приговорены к лишению свободы сроком от 13 до 18 лет. Всего аферисты похитили у Волочковой 1,7 млн руб.

Среди осужденных оказались генеральный директор брокерской компании QBF Станислав Матюхин (17 лет лишения свободы), юрист Евгений Россиев (15 лет заключения), директор филиальной сети компании Владимир Пахомов (18 лет колонии) и глава петербургского офиса Алексей Голубев (13 лет колонии). Их признали виновными по ч. 4 ст. 158 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, криминальная схема этих лиц была связана с услугами доверительного управления значительными суммами под высокий процент дохода. Когда клиенты, в том числе Волочкова, соглашались на такую услугу, их средства мошенники присваивали себе.

Ранее сообщалось, что суд приговорил фигуранта дела о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева к 24 годам лишения свободы.