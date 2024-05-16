Москва объявила военного атташе при посольстве Британии персоной нон грата

В результате дипломатического конфликта между Россией и Великобританией, Москва объявила атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве persona non grata.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел России, дипломату предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть РФ.

Заявление МИДа России вызвано недавним аналогичным недружественным решением британских властей, принятого 8 мая, касающегося атташе по вопросам обороны при Посольстве России в Лондоне. Москва заявила о решительном протесте по этому поводу во время встречи с представителем британского посольства в МИДе России.

В своем официальном сообщении МИД России подчеркнул, что решение Великобритании считается недружественным и безосновательным, а также русофобским, подрывающим двусторонние отношения между странами. Таким образом, действия России по объявлению атташе персоной нон грата являются ответным мероприятием на негативный поступок со стороны британских властей.

Ранее мы сообщали о том, что в США заявили, что Китай не может поддерживать Россию при развитии отношений с Западом.