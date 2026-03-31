Москвич лишился 100 тысяч рублей, пытаясь вернуть водительские права

В Москве мужчина, лишенный водительского удостоверения, стал жертвой мошеннической схемы и перевел 100 тысяч рублей за обещание досрочно вернуть права. В Северо-Восточном административном округе столицы возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает Агентство городских новостей « Москва ».

По данным полиции, ранее водитель был остановлен сотрудниками ДПС и после рассмотрения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия лишен права управления автомобилем на один год и четыре месяца. Удостоверение он сдал в установленном порядке.

Позже знакомый сообщил ему о человеке, который якобы способен помочь с досрочным возвратом документа. После контакта с предполагаемым посредником мужчине назвали стоимость такой «услуги» — 100 тысяч рублей. Потерпевший перевел указанную сумму, однако сразу после получения денег собеседник прекратил выходить на связь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что звонки из-за рубежа пенсионерам ограничат с целью борьбы с мошенниками.