Москвич пропал после корпоратива на пляже в Строгино — полиция и водолазы ищут мужчину, который не вернулся домой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сотрудник одной из московских компаний исчез после корпоративного праздника на пляже в Строгино. По данным источника, мужчина отмечал с коллегами день компании 12 июля, но домой так и не вернулся. Утром родные забили тревогу и обратились в полицию.

Коллеги не могут точно сказать, куда направился пропавший. По одной из версий, он мог пойти купаться ночью и утонуть. К поискам подключились водолазы, обследующие акваторию Москвы-реки в районе пляжа.

Полиция проверяет все возможные версии, включая несчастный случай и криминал. Родные просят всех, кто владеет информацией, сообщить в правоохранительные органы.

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