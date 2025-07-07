Москвич забросил в клинику по пересадке волос дымовую шашку и убежал

В Москве мужчина устроил задымление в клинике по пересадке волос, бросив туда дымовую шашку, пишет SHOT.

Инцидент произошел в клинике, расположенной в Напрудном переулке. По информации источника, около 9:00 мск в медицинское учреждение пришел мужчина, чтобы попасть на консультацию. Пока он ожидал приглашения в кабинет, внимательно изучал прайс-лист.

Стоит отметить, что в указанной клинике стоимость услуг начинается от 200 тыс. руб. Пациент спросил у администратора, где находится туалет, а удалился в уборную.

Позже посетители и персонал клиники увидели сильное задымление, возникшее в туалете. Как оказалось, странный пациент забросил туда дымовую шашку и убежал. Работники и клиенты медучреждения оперативно покинули здание — никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

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