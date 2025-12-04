Москвич застрял в унитазе: мужчину вызволили спасатели

Столичные спасатели провели нестандартную операцию по спасению мужчины, который в собственной квартире на Ленинском проспекте умудрился застрять ногой в унитазе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Обычное московское утро в одной из квартир на Ленинском проспекте превратилось в абсурдную ситуацию. Местный житель во время посещения уборной каким-то образом засунул ногу в унитаз, после чего не смог ее высвободить. Оставаться один на один с проблемой ему пришлось недолго — в уборную он захватил с собой мобильный телефон, что и стало спасением.

Мужчина немедленно позвонил в экстренные службы. На вызов оперативно прибыли сотрудники МЧС, для которых подобные случаи, несмотря на кажущуюся комичность, являются частью профессиональной рутины. Спасатели аккуратно освободили незадачливого москвича, не допустив травм и серьезных повреждений сантехники.

Инциденты, когда люди застревают в самых неожиданных местах — от детских горок до стиральных машин — периодически фиксируются по всему миру. Чаще всего их причина — простое любопытство или неосторожность. Спасатели напоминают, что в любой нестандартной и потенциально опасной ситуации следует не паниковать, а сразу звонить по номеру 112.

