Москвича обвинили в покушении на госизмену и попытку вступить в запрещенные организации

В Москве 18-летний Владислав Соседко стал фигурантом уголовного дела, по которому ему предъявили обвинение в покушении на государственную измену и попытке вступления в террористические организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Соседко намеревался участвовать в боевых действиях в составе запрещенных в России организаций — легиона «Свобода России»* и «Русского Добровольческого Корпуса»* (РДК*), которые ведут боевые действия против российских вооруженных сил и гражданского населения на Украине.

Следствие попросило отправить молодого человека в следственный изолятор (СИЗО), однако суд выбрал более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Силовики задержали Соседко до того, как он смог приступить к выполнению своих планов. Щербинский суд в Москве отправил молодого человека под домашний арест, который в конце сентября был продлен.

Дело находится на контроле следственных органов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе директора сети комиссионных магазинов осудили за украшение дома шкурами барса.

*Росфинмониторингом признаны экстремистскими и запрещенными организациями в РФ.