Москвича, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Можайске

Ранее судимого двадцатичетырехлетнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Можайском городском округе сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник организовал производство наркотиков в арендованном им доме, расположенном на участке в одном из СНТ. При обследовании помещения лаборатории полицейские обнаружили и изъяли контейнер и четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом, общим весом около 4 килограммов, а также различное оборудование.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, содержимое одного из пакетов является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общим весом более семисот граммов. Следователем было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, ограбивших ювелирный магазин во Фрязино.