Москвича, подозреваемого в сбыте наркотических средств, задержали полицейские в Подмосковье

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области задержали шестидесятичетырехлетнего жителя Москвы, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при обыске дома злоумышленника, расположенного в поселке Быково, полицейские обнаружили и изъяли более двадцати горшков с растениями, визуально схожими с коноплей, картонную коробку и таз, в которых находилось вещество растительного происхождения, а также все необходимое для культивирования растений.

Согласно заключению эксперта, изъятое растительное вещество является наркотическим средством — каннабисом (марихуаной), общей массой три килограмма. В отношении подозреваемого следователем было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. А Раменским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья подавился куском блина и скончался на глазах у сына.