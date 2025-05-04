Москвичей предупредили о сильной грозе в воскресенье

Департамент транспорта Москвы советует горожанам в ближайшее воскресенье, 4 мая, отказаться от личного транспорта и воспользоваться услугами общественного. Это связано с тем, что в последний день первых майских праздников погода резко ухудшится уже в ближайшие часы.

По данным метеорологов, в воскресенье ожидается усиление ветра и гроза, которые сохранятся до конца наступившего дня.

«ЦОДД: завтра в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер. Будьте внимательны за рулем, для поездок по городу используйте городской транспорт», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Департамент транспорта также советует автомобилистам не использовать телефон во время управления транспортным средством, заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, избегать резких движений и соблюдать ограничения скорости и дистанцию.

Сотрудники МЧС оперативно сообщают о надвигающемся шторме с сильным ветром, скорость которого может достигать 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что авария в системе электроснабжения Московской области на днях стала одной из самых серьезных за последние 15 лет. Глава ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что в таких обстоятельствах приходится фактически создавать новые линии электропередачи, а не восстанавливать старые. Это может быть затруднено из-за труднодоступности мест, где расположены линии.

В настоящее время порядка 700 специалистов занимаются восстановлением электроснабжения. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Все силы направлены на то, чтобы обеспечить жителей Московской области электричеством.