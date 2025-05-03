Последствия непогоды в Московской области готовы ликвидировать 200 спасателей

В Московской области готовы к устранению последствий непогоды 200 спасателей. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС в Телеграм-канале ведомства.

Стоит напомнить, что авария в системе электроснабжения Московской области стала одной из самых серьёзных за последние 15 лет. Глава ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что в таких обстоятельствах приходится фактически создавать новые линии электропередачи, а не восстанавливать старые. Это может быть затруднено из-за труднодоступности мест, где расположены линии.

В настоящее время порядка 700 специалистов занимаются восстановлением электроснабжения. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Все силы направлены на то, чтобы обеспечить жителей Московской области электричеством.

«Задействованы порядка 130 сотрудников МЧС России и 27 единиц техники. В готовности 200 человек аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Московской области», — уточнили в МЧС.

В МЧС сообщили о перемещении сил и средств в города Клин, Дмитров, Солнечногорск, Истру, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом, Мытищи и Рузу, где сложилась наиболее напряженная ситуация.

Работники службы проводят распиловку и вывоз упавших деревьев, а также обеспечивают противопожарную безопасность в населённых пунктах, оставшихся без электричества. В службе подчеркнули, что эти работы выполняются непрерывно.

Ранее сообщалось, что график включения электричества составили для 525 населенных пунктов Подмосковья.