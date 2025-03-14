Москвичей призвали соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра и мокрого снега

В связи с ожидаемым усилением ветра в Москве до 22 м/с МЧС России призывает жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. Инструкции экстренных служб публикует РИА Новости.

В преддверии этого события Главное управление МЧС России по городу Москве предупредило о том, что в период с 00:00 14 марта и до конца дня в столице ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Скорость порывов ветра ночью может достигать 17 м/с, а в дневные часы — до 22 м/с.

«МЧС России рекомендует знать и строго выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Находясь дома, необходимо плотно закрыть все окна. Если стихия застала на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к слабо укрепленным конструкциям и линиям электропередачи», — сказали в пресс-службе министерства.

Сотрудники службы спасения советуют горожанам и гостям города быть осторожными вблизи рекламных конструкций и временных сооружений. Родителям необходимо неукоснительно следить за детьми.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что с 14 часов 14 марта синоптиками прогнозируется сильный ветер с порывами 20-25 м/с, температура станет падать, возможна гололедица на дорогах.