Москвичи на электросамокатах нарушили ПДД и попали на видео
На проспекте Мира в Москве засняли электросамокатчиков на встречной полосе
В Москве зафиксирован опасный инцидент с участием электросамокатчиков. Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», вечером на проспекте Мира очевидцы заметили двух человек, двигавшихся на большой скорости по встречной полосе.
В сообщении канала говорится, что очевидцы засняли их рискованную поездку на видеорегистратор и неизвестно, чем она закончилась.
На кадрах, размещенных в сети, видно, как самокат с двумя людьми движется навстречу потоку машин. Около нарушителей проезжает большое количество автомобилей.
Ранее Миронов призвал полностью запретить прокат электросамокатов в России.