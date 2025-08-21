В Госдуме собрались полностью запретить прокат электросамокатов в России

Фото: [ Молодые люди на электрических самокатах в Москве/Медиасток.рф ]

В России необходимо полностью запретить прокат электросамокатов, поскольку их использование неопытными водителями представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов в беседе с ТАСС. Законодатель уже направил официальное письмо с соответствующей инициативой министру транспорта России Андрею Никитину.

Миронов отметил, что в стране не существует эффективных мер для предотвращения использования средств индивидуальной мобильности в ненадлежащих целях.

Депутат подчеркнул, что ограничение скорости для самокатов составляет 25 километров в час, однако данное ограничение не учитывает реальные угрозы и поведенческие особенности пользователей кикшеринга.

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации», — сказано в письме.

Миронов считает, что запрет на прокат самокатов поможет создать гармоничное городское пространство, где безопасность пешеходов и водителей будет на первом месте. Он убежден, что это можно сделать без компромиссов, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Ранее сообщалось, что в Москве заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил на самокате ДТП.