Москвичка чудом выжила в пролетевшем девять этажей вниз лифте

В Москве вечером 8 сентября произошел инцидент в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лифт с 19-летней пассажиркой внезапно сорвался вниз и пролетел девять этажей. Отмечается, что падение началось на уровне двенадцатого этажа и остановилось лишь на третьем благодаря сработавшим аварийным тормозам.

Сама девушка физически не пострадала, но испытала серьезный психологический шок.

Как выяснилось, это происшествие стало следствием системных проблем с лифтовым оборудованием в данном доме. Жильцы сообщили, что только за последний год они подавали более 50 заявок на ремонт лифтов, однако должной реакции со стороны управляющей компании не последовало.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина четыре дня провел в застрявшем лифте без еды и воды.