Пенсионер провел четыре дня в застрявшем лифте без еды и воды

В немецком городе Оснабрюк 75-летний пенсионер провел четверо суток в застрявшем лифте без еды и воды, пишет издание Bild.

Отмечается, что лифт остановился из-за неисправности электросистемы, а аварийная кнопка вызова и телефон не сработали. Мужчина пытался самостоятельно выбраться, но все попытки оказались тщетными.

Как сообщила газета, спасти пенсионера удалось благодаря его сыну, который спустя четыре дня не смог выйти на контакт с отцом. Молодой человек обратился в экстренные службы. Специалисты, прибывшие на место чрезвычайного происшествия (ЧП), услышали слабый голос из лифтовой шахты, после чего оперативно вызволили мужчину.

Пенсионер был сильно обезвожен. Его экстренно доставили в больницу. После лечения здоровье мужчины восстановилось. В знак благодарности он пригласил своих спасителей на кофе.

