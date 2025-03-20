Москвичка выпала с 36-го этажа и разбилась на Ленинградском шоссе

В Москве на Ленинградском шоссе произошло ЧП. Там молодая женщина выпала из окна квартиры, которая находится на 36-м этаже. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла на севере Москвы, в жилом комплексе «Северный парк». Он находится на Ленинградском шоссе.

«Москвичка выпала из окна квартиры на 36-м этаже жилого дома. 28-летняя девушка погибла, об инциденте сообщила ее мама», — указал микроблог.

Правоохранители сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с инцидентом.

Ранее сообщалось, что в Химках разыскивают неизвестного, который выстрелил в окно квартиры жилого дома на Юбилейном проспекте. С заявлением по этому поводу обратилась местная жительница, после чего начались поиски злоумышленника.