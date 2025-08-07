Москву ждет 45-градусная жара

Москвичей предупредили о возможной аномальной жаре до +45 °C — климатолог Алексей Карнаухов заявил, что такие температуры могут стать реальностью уже в ближайшие годы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Столица России рискует столкнуться с экстремальной жарой, которая превзойдет рекорды 2010 года. По словам климатолога Алексея Карнаухова, ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра РАН, температура может достичь +45 °C, а засуха продлиться до двух месяцев.

Ученый подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими — массовые лесные и торфяные пожары могут привести к критическому уровню угарного газа в воздухе. Это может создать прямую угрозу для жизни миллионов людей.

Карнаухов призвал власти и жителей Москвы заранее готовиться к таким сценариям: расширять просеки в лесах, контролировать торфяники и разрабатывать меры экстренного реагирования. По его словам, климатические изменения уже необратимы и игнорирование проблемы может обернуться трагедией.

Ранее синоптик Леус сообщил, что июль 2025 года стал третьим по жаре в истории.