«Мослифт» прокомментировал сообщения о срыве лифта с 13-го этажа

Компания «Мослифт» официально опровергла информацию о падении лифта с пассажиркой в жилом доме на юго-западе Москвы. По данным организации, произошло застревание кабины на первом этаже, а не ее обрыв, как сообщалось ранее.

Как уточняется в пресс-службе «Мослифта», утром 2 ноября в аварийную службу поступила заявка о якобы падении кабины. Прибывший на место механик установил, что лифт был заблокирован на уровне первого этажа. Специалист вскрыл двери, после чего находившаяся внутри женщина беспрепятственно вышла. По данным компании, помощь медиков ей не потребовалась.

Недавно одна из жительниц этого дома сообщила «РИА Новости» другую версию событий. По ее словам, лифт с пассажиркой сорвался с 13-го этажа, а кабина остановилась почти у цоколя.

Собеседница агентства также отметила, что, несмотря на новизну лифтового оборудования, жильцы уже неоднократно жаловались на неполадки в его работе. Таким образом, инцидент вызвал противоречивую реакцию и требует дальнейшего разбирательства.

