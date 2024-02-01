Мособлизбирком проведет трехэтапное обучение на тему цифровой безопасности

Мособлизбирком продолжает развивать навыки цифровой гигиены у членов территориальных и участковых избирательных комиссий Подмосковья.

В ближайшее время планируется запустить трехэтапное обучение на тему цифровой безопасности, сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

Там подчеркнули, что о сроках реализации проекта будет сообщено чуть позже, однако уже сейчас каждый житель Подмосковья может посмотреть обучающий фильм на тему цифровой гигиены и безопасности. Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

Напомним, проект «Цифровая гигиена и цифровая безопасность членов избирательных комиссий Подмосковья» был запущен Мособлизбиркомом в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область успешно внедряет ИИ во все сферы жизни.