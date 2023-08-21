«Мособлпожспас»: в Подмосковье наблюдается рост числа происшествий на водоемах

Август в Подмосковье выдался жарким. Из-за высоких температур вода в реках и озерах региона осталась комфортной для купания, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Подмосковное спасатели регулярно проводят на водоемах профилактические мероприятия, чтобы напомнить отдыхающим об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал замначальника ведомства Сергей Прокопюк, купание в нетрезвом виде — одна из частых причин несчастных случаев.

«В регионе отмечается рост количества происшествий на водоемах <…>. Спасатели предупреждают, что спиртные напитки способны притуплять чувство опасности», — указал Прокопюк.

У нетрезвого человека нарушается координация движений, напомнил замначальника противопожарно-спасательной службы. Кроме того, резкое погружение в холодную воду может привести к спазму сосудов и судорогам.

Спасатели рекомендовали во время отдыха на пляже отказаться от спиртного, в том числе от слабоалкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в городском округе Люберцы.