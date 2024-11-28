Мост в Краснодарском крае выстоял после массированной атаки дронов ВСУ

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил , что автомобильный мост через реку Протока остался неповрежденным после атаки украинских дронов.

Он отметил, что на территории района нет значительных разрушений. Целостность моста через реку Протока не пострадала.

Представители администрации Славянского района добавили, что «обломки сбитых дронов упали в различных местах» города Славянска-на-Кубани. В настоящее время для работы с этими обломками в городе действуют две группы по разминированию.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на 28 ноября два района Краснодарского края подверглись «масштабной атаке дронов».