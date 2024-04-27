Мотогруппы МЧС заступили на сезонное дежурство

Такие группы экстренного реагирования созданы в структуре ведомства 14 лет и в настоящее время действуют в 22 регионах.

«При большой загруженности автомагистралей в мегаполисах они способны максимально быстро прибыть к месту происшествия и незамедлительно оказать помощь пострадавшим. В спасении счет идет на минуты и даже на секунды», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Так, в Краснодарском крае мотоспасатели в этом году уже приняли участие в ликвидации двух пожаров и выезжали к месту около 40 ДТП.

Сотрудники чрезвычайного ведомства патрулируют дороги Крыма и Крымский мост, в Севастополе они уделяют особое внимание патрулированию лесных и парковых зон.

Ранее МЧС вместе с другими службами провело в Подмосковье масштабные учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону.