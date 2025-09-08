На Кубани лихач насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе, еще один в тяжелом состоянии
В Краснодарском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два подростка, а еще один получил травмы. Об этом информирует Главное управление МВД России по региону. Водитель автомобиля LADA сбил пешеходов на переходе.
Полицейские сообщили, что несчастный случай произошел во вторник, 8 сентября, примерно в 20:20 по местному времени на улице Мира.
«Предварительно установлено, что 25-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
В результате ДТП погибли двое подростков 13 лет. Третьего ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.
В настоящее время за третьего пострадавшего борются медики. Полиция проводит проверку случившегося.
