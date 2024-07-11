Мотоциклист погиб в результате ДТП в Люберцах
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Восемнадцатилетний мотоциклист погиб в результате ДТП в деревне Русавкино-Романово городского округа Люберцы.
Авария произошла накануне возле одного из домов на улице Ясеневая, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, мотоциклист столкнулся с иномаркой, после этого его отбросило на «Газель», которая двигалась по встречной полосе.
Водитель мотоцикла скончался на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске нетрезвая женщина-водитель протаранила припаркованные во дворе автомобили.