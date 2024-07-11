Мотоциклист погиб в результате ДТП в Люберцах

Восемнадцатилетний мотоциклист погиб в результате ДТП в деревне Русавкино-Романово городского округа Люберцы.

Авария произошла накануне возле одного из домов на улице Ясеневая, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, мотоциклист столкнулся с иномаркой, после этого его отбросило на «Газель», которая двигалась по встречной полосе.

Водитель мотоцикла скончался на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске нетрезвая женщина-водитель протаранила припаркованные во дворе автомобили.