Может дойти до Курил: сильное землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточного побережья Японии, вызвав цунами и заставив содрогнуться даже здания в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков, сила которых оценивается в 6+ баллов по японской шкале, залегал на глубине 50 километров рядом с префектурой Аомори. Вскоре после этого на побережье северо-восточного Хонсю и острова Хоккайдо пришла первая волна цунами высотой 40 сантиметров. Метеорологи предупреждают, что высота последующих волн может достигать трех метров, и призывают население срочно эвакуироваться из прибрежных зон.

Особое внимание приковано к атомной электростанции «Фукусима-1», печально известной после катастрофы 2011 года. Ее оператор уже заявил, что повреждений на объекте не выявлено, и ситуация находится под контролем.

Тем временем сейсмическая активность продолжается и в другом регионе — на Камчатке. Там зафиксирован мощный афтершок магнитудой 6,0, ставший отголоском сильного землетрясения конца июля. Он привел к временным перебоям в теплоснабжении местной больницы, но масштабных разрушений не причинил.

Ранее подземные микробы активизировались после землетрясения в Йеллоустоне.