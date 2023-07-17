«Может задействовать флот для блокады портов»: выяснилось, какой ответ может последовать за очередной атакой на Россию

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в Сети сообщил , что Украина атаковала Крымский мост в ночь с 16 на 17 июля. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ЧП погибли мужчина и женщина, а их ребенок госпитализирован с травмами.

По мнению политолога Вадима Сипрова, ответные меры России на атаку будут комплексными.

«У России развязаны руки. На дипломатическом уровне террористическую атаку можно использовать для обоснования выхода России из зерновой сделки. Украинский режим уже давно пора признать террористическим, это позволит снять с повестки тему о мирных переговорах», — поделился своим мнением Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт предположил, какие силы может подключить Россия для ответа на случившееся.

«Россия теперь может задействовать флот для блокады портов Одессы и Николаева. Вероятно, возрастет интенсивность ударов по транспортной и энергетической инфраструктуре. Надеюсь, теперь транспортные коммуникации в глубине украинской территории станут приоритетными целями», — добавил политолог.

Сипров также отметил, что спецслужбам и гражданским властям придется поработать над обеспечением безопасности Крымского моста от беспилотников и катеров-камикадзе.

Ранее мы писали, что США одобряют нанесение ударов по отдаленным территориям РФ дальнобойными ракетами.