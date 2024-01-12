Мумифицированное тело местной жительницы нашли коммунальщики в Климовске при обходе квартир

Сотрудники коммунальных служб обнаружили в одной из квартир Климовска мумию женщины. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

По информации издания, местная жительница 1977 года рождения умерла полгода назад. Труп коммунальщики нашли, когда проверяли системы теплоснабжения в квартирах. Дверь не открыли только в одной, поэтому пришлось ее вскрывать.

По словам соседей, умершая женщина страдала психическими заболеваниями. Все это время жители дома думали, что она находится на лечении в клинике. Уточняется, что, по предварительным данным, смерть наступила от голода.

Ранее сообщалось, что на берегу озера в Подмосковье нашли тело молодой женщины с выколотыми глазами.