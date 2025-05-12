Муравьевский парк пострадал от пожара в праздники

Во время недавних праздничных дней в Амурской области серьезный пожар нанес ущерб Муравьевскому парку, первому в России частному природному парку, о чем сообщили в телеграм-канале парка.

Согласно информации, 9 и 10 мая огонь охватил значительную часть водно-болотных угодий и лесных массивов, причинив серьезный вред местам, где гнездятся журавли и аисты. Согласно предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор.

Муравьевский парк, имеющий статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), занимает площадь более 6,5 тыс. га. Здесь сотрудники парка, совместно с приглашенными специалистами, включая зарубежных, занимаются мониторингом и исследованиями в области экологии птиц и природных сообществ, а также охраной и улучшением среды обитания редких видов птиц. В парке зафиксировано более 300 видов птиц и свыше 600 видов растений.

Благодаря усилиям пожарных, егерей, сотрудников парка и волонтеров удалось спасти постройки усадьбы и вольерный комплекс. Тем не менее пожар привел к гибели большого количества птиц и мелких млекопитающих, уничтожены гнезда редких японских журавлей и дальневосточных аистов вместе с яйцами, а также места обитания амурского лесного кота и других редких животных.

Точная площадь, пострадавшая от огня, пока не установлена, однако пожар называют самым масштабным за последние семь лет. Нанесенный ущерб оценивается как невосполнимый, но ученые выражают надежду, что после восстановления территории животные и птицы вернутся в парк.

Ранее сообщалось, что в Химках высадят более 70 тыс. цветов к весенне-летнему сезону.