Мурманский стрелок попал в больницу: ему предъявили обвинения

Мужчине, открывшему огонь с крыши здания на Кольском проспекте в Мурманске в конце марта, инкриминируют покушение на убийство и посягательство на жизнь представителей власти. Ему предъявлены обвинения по двум уголовным статьям, сообщил телеграм-канал Readovka.

По информации Следственного комитета, задержанный находится под присмотром врачей в больнице, его состояние оценивается как тяжелое из-за ранений головы и бедра.

Мотивы его действий, к счастью, не повлекших жертв, до сих пор остаются невыясненными. Известно, что он организовал баррикаду на крыше, явно ожидая прибытия сотрудников силовых структур для задержания.

Как только позволит состояние здоровья, с ним будут проведены все необходимые следственные процедуры. Также будет решен вопрос о его заключении под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН.