Связан с Украиной: появились новые подробности из биографии мурманского стрелка

Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, имеет украинский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), но прописан в российском городе. Об этом стало известно РИА Новости.

Наличие украинского ИНН у гражданина свидетельствует о том, что он, вероятнее всего, имел или собирался получать доход на территории Украины.

30 марта в Мурманске произошел инцидент с вооруженным преступлением — мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции с крыши многоэтажного дома. В результате ответного огня стрелок был ранен и задержан на месте преступления. В операции по задержанию гражданина участвовали спецподразделении Росгвардии, а также бойцы СОБР и ОМОН.

Позже выяснилось, что стрелявшего зовут Владислав Завгородний, и он работает во ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Следственные органы продолжают работу над установлением всех обстоятельств случившегося, а также возможных мотивов преступления.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что на стрелка из Мурманска были зарегистрированы карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружье МР-27.