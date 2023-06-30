Мужчин, организовывавших занятия проституцией, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в подмосковных Котельниках трех мужчин по подозрению в организации занятия проституцией.

Отмечается, что полиции стало известно, что в подвале многоквартирного дома, обустроена баня, в которой и оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Так, удалось задержали пять девушек из республик ближнего зарубежья в возрасте от 25 лет до 31 года за оказание интимных услуг.

Кроме того, удалось задержать и организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались трое жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ.

Ранее стало известно, что дело о стрельбе в подмосковных полицейских передали управлению по расследованию особо важных дел.