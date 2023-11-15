Мужчин, подозреваемых в хищении денег у пожилой женщины, задержали в Протвино

Двух жителей Москвы задержали сотрудники полиции в подмосковном Протвино по подозрению в хищении почти одного миллиона рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что 83-летняя жительница обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестные похитили принадлежащие ей денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны 28-летний и ранее судимый 24-летний жители Москвы.

Удалось установить, что двое мужчин с целью продажи датчика пожарной сигнализации пришли к потерпевшей в квартиру и тайно похитили у нее денежные средства. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

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