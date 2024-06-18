Мужчин, устроивших драку и стрельбу во Фрязино, задержали полицейские
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сотрудникам полиции удалось задержать двоих уроженцев Северо-Кавказского федерального округа, которые устроили драку и стрельбу в городском округе Фрязино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Известно, что в ночное время в помещении кафе в городе Фрязино между охранниками и двумя посетителями произошел словесный конфликт, затем переросший в драку. В результате чего клиенты заведения произвели выстрелы из предмета схожего с пистолетом в сторону одного из своих оппонентов, после чего поспешно скрылись.
По данному факту следователем было оперативно возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния по месту жительства в Москве и Люберцах.
Примечательно, что один из злоумышленников был ранее судим за грабеж. А при личном досмотре другого задержанного изъят травматический пистолет и патроны к нему, которые направлены на баллистическую экспертизу.
Ранее стало известно, что организатора и исполнителя покушения на убийство директора рынка задержали в Подмосковье.