Мужчина из Брянской области поджег свою возлюбленную бензином

В Брянской области мужчине предстоит ответить перед законом за то, что он совершил покушение на убийство своей девушки, облив ее бензином и попытавшись поджечь. Информацию об этом предоставили в Следственном комитете РФ по региону.

Происшествие случилось 5 июня в населенном пункте Гринево. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в процессе конфликта на бытовой почве, мужчина избил свою сожительницу, нанеся удары по лицу и голове. Затем он вылил бензин на свою жертву и совершил поджог.

В результате этого жестокого акта женщина получила ожоги, затронувшие четверть поверхности тела. Ее жизнь удалось спасти благодаря оперативно предоставленной медицинской помощи.

Собранные материалы дела были одобрены прокурором, который посчитал их достаточными для утверждения обвинения и передачи дела в судебные органы. Обвиняемому инкриминируют статьи, предусматривающие ответственность за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области председатель Думы Ханин подрался с женщиной.