Мужчина из Южно-Сахалинска поплатится за публикацию интимных фото

В Южно-Сахалинске мужчину будут судить за посягательство на личную жизнь. Об обстоятельствах уголовного разбирательства сообщили в областном следственном комитете и прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2025 года житель областного центра, после разрыва отношений с девушкой, захотел разместить в интернете ее откровенное фото без ее ведома. Для этого подсудимый зарегистрировал аккаунт в соцсети и загрузил туда снимок. Изображение было обнаружено другими пользователями, которые сообщили об этом потерпевшей.

Действия квалифицировали по ч. 1 ст. 137 УК РФ — неправомерное обнародование информации о частной жизни человека, являющейся его персональной тайной, без получения согласия.

Материалы дела переданы в суд первой инстанции для вынесения решения. Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

